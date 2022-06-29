Алиев заявляет о широкомасштабных работах в Зангезурском коридоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор уже становится реальностью с учетом широкомасштабных работ, которые осуществляются после завершения конфликта в Карабахе.
"После победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Bосточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал Алиев, выступая в среду на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.
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