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Регион 29.06.2022 15:50

Алиев заявляет о широкомасштабных работах в Зангезурском коридоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор уже становится реальностью с учетом широкомасштабных работ, которые осуществляются после завершения конфликта в Карабахе.

"После победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Bосточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал Алиев, выступая в среду на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАНГЕЗУР, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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