Армения лицемерно признает, что нарушает пункты трехстороннего заявления по Карабаху – МИД Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявления замглавы Генштаба ВС Армении Саака Саакяна о том, что Армения будет отправлять в Карабахский регион Азербайджана «военнослужащих-контрактников вместо солдат-срочников».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Абдуллаева отметила, что данное заявление является очередным признанием официальных лиц Армении о том, что эта страна отправляет на азербайджанские территории незаконные воинские формирования.

«Данное заявление (представителя Армении – ИФ) является грубым нарушением со стороны официального Еревана положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, одним из пунктов которого являлся полный вывод армянских незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана», - сказала представитель МИД.

По ее словам, пока Азербайджан предпринимает шаги по нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период, подобный подход Еревана «открыто свидетельствует о том, что это страна заинтересована не в мире, а в напряженности в регионе».

«Это заявление свидетельствует о том, что разговоры армянской стороны о мире - не что иное, как лицемерие, а также является ярким проявлением политики агрессии со стороны Армении», - заключила Абдуллаева.

Э.Шафиев