Власти Азербайджана увеличивают доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2022г на 5,6%

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в среду принял в III-ем, окончательном, чтении проект поправок в бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2022 год.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, доходы и расходы ГФСЗ на текущий год увеличены на 5,6% - до 5 млрд 606 млн 269,569 тыс. манатов.

В структуре доходов фонда в 2022 году отчисления в фонд по обязательному социальному страхованию увеличены на 5,1% - до 4 млрд 361 млн 702,4 тыс. манатов или 77,8% всех доходов. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций снижены 0,8% - до 203 млн 463,6 тыс. манатов. Прогноз по доходам по внебюджетному сектору и индивидуальным предпринимателям увеличен на 9,3% - 2 млрд 666 млн 172,7 тыс. манатов.

Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.

В структуре расходов выплаты населению увеличены на 5,8% - 5 млрд 431 млн 199,497 тыс. манатов.

При этом в структуре выплат населению 220 млн манатов будет направлено на выплату раз в квартал финансовой помощи пенсионерам, еще 86 млн манатов – на оказание раз в квартал финансовой помощи пенсионерам, получающим надбавки за стаж службы (в госорганах).

Остальные расходы будут направлены на другие цели, в том числе по ряду направлений расходы будут снижены.

Х.Насирзаде