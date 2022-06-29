Президент Туркменистана считает обеспечение прочной безопасности на Каспии главной задачей взаимодействия в регионе

Одной из главных задач и вместе с тем неотъемлемым условием успешности пятистороннего взаимодействия на Каспии президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назвал обеспечение в регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности, сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

Об этом президент Туркменистана заявил, выступая на проходящем в Ашхабаде в среду VI прикаспийском саммите.

"Чтобы Каспийский регион оставался зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития, необходимо совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности", - продолжил Бердымухамедов.

По его мнению, такое взаимодействие должно быть бескомпромиссным, системным и прозрачным.