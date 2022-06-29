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Регион 29.06.2022 16:34

Путин предлагает странам Каспия наращивать сотрудничество в энергетике

Президент РФ Владимир Путин заявил о больших возможностях прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан) для наращивания сотрудничества в сфере энергетики.

"У "пятерки" имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании Каспийского саммита в Ашхабаде.

Он отметил, что "уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа". "Это позволяет разумно и эффективно соблюдать интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных альтернативных секторах энергетики", - сказал Путин.

По его словам, Россия среди ключевых задач рассматривает наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации.

"Объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть - 35%", - сказал президент РФ. Он отметил, что в январе-апреле нынешнего года этот показатель ещё больше увеличился.

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