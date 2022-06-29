Токаев призывает прикаспийские страны спасти реку Урал

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал (Жайык).
"Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - сказал Токаев на саммите Прикаспийских стран в среду в Ашхабаде.
По его словам, сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских государств.
"Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона", - сказал президент Казахстана.
Токаев заметил, что "говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей".
"Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - подчеркнул он.
Река Урал (казах. Жайык) - река в Восточной Европе, протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море. Длина - более 2400 км. Исток реки находится на склонах вершины Круглая сопка хребта Уралтау в Учалинском районе Башкортостана. Основное питание реки - тающий снег (60-70%); вклад осадков относительно невелик.
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