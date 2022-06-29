В Азербайджане рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 224, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 12 случаев.

Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 343 человек (+ 27 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 164 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 174 тестов на коронавирус против 1 тыс. 849 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 961 тыс. 28 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков