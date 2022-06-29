Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО

Руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию, говорится в декларации саммита организации в Мадриде. "Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились подписать протоколы об их приеме", - отмечается в заявлении.

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