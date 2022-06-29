Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 111.76 +2.19 Brent 117.98 +2.89

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 29.06.2022 16:47

Путин считает необходимым уделить внимание развитию МТК «Север-Юг»

России предстоит предпринять дополнительные усилия для создания на базе единого Каспийского моря крупного международного логистического узла, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", здесь коллеги уже говорили, я полностью разделяю их подходы, это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии", - сказал Путин, выступая на шестом Каспийском саммите.

Президент РФ отметил, что скорейшему запуску этого коридора будет способствовать вступившее в силу в прошлом году Соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный международный логистический узел.

"Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, Азербайджане, здесь нам с российской стороны тоже нужно предпринять усилия в этом направлении", - сказал Путин, заметив, что в России реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов до 2030 года. Соответствующая инфраструктура на Каспии, добавил он, расширяется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az