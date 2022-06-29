Путин считает необходимым уделить внимание развитию МТК «Север-Юг»

России предстоит предпринять дополнительные усилия для создания на базе единого Каспийского моря крупного международного логистического узла, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", здесь коллеги уже говорили, я полностью разделяю их подходы, это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии", - сказал Путин, выступая на шестом Каспийском саммите.
Президент РФ отметил, что скорейшему запуску этого коридора будет способствовать вступившее в силу в прошлом году Соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный международный логистический узел.
"Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, Азербайджане, здесь нам с российской стороны тоже нужно предпринять усилия в этом направлении", - сказал Путин, заметив, что в России реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов до 2030 года. Соответствующая инфраструктура на Каспии, добавил он, расширяется.
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