На саммите НАТО решили укрепить силы быстрого реагирования и боевые группы на восточном фланге

Лидеры стран НАТО согласились укрепить силы быстрого реагирования альянса: их численность составить свыше 300 тыс. человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы увеличим численность сил быстрого реагирования: в них войдут более 300 тыс. военных", - сказал он в среду на пресс-конференции в Мадриде.
Кроме того, Столтенберг сообщил, что на саммите согласились и укрепить боевые группы на восточном фланге НАТО. "Их укрепят до уровня бригад", - пояснил он.
Ранее на этой неделе генсек НАТО анонсировал, что участники саммита собираются принять такие решения. Тогда он пояснил, что до уровня бригад планируется усилить не все восемь боевых групп альянса.
Западные СМИ отмечали, что в настоящее время силы быстрого реагирования НАТО насчитывают около 40 тыс. бойцов.
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