SIF на развитие туризма до сих пор выдал льготных кредитов на 60 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) в январе-мае 2022 года на развитие туризма выдал льготных кредитов на 1,3 млн манатов.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде, кредиты выданы на реализацию 5 проектов, что позволит открыть 39 новых рабочих мест.

В SIF также сообщили, что в целом на проекты, связанные с развитием туризма в стране, с начала деятельности Фонда, выдано льготных кредитов на сумму 60,3 млн манатов. Общее число проектов по выданным кредитам составило 234, что позволяет открыть более 5 тыс. рабочих мест.

Проекты, реализуемые в сфере туризма и по которым поступают обращения для получения льготных кредитов в основном касаются сельского туризма, создания и расширения отелей, гостиниц, гостевых домов, организации санаториев и лечебно-оздоровительных комплексов.

В Фонде отметили, что туризм является одной сфер, которая пострадала в результате пандемии коронавируса.

В рамках механизма государственных гарантий по кредитам и субсидировании 43 субъекта предпринимательства в туристической сфере по кредитам на сумму 7,6 млн манатов получили госгарантии на 4,5 млн манатов. По кредитам получившие госгарантии выдано субсидий на сумму 499 тыс. манатов.

Кроме того, в рамках существующего кредитного портфеля в рамках субсидирования процентов по 47 проектам в сфере туризма выдано 349 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков