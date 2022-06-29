Вертолет Ми-8 разбился в Якутии, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей", - сказали в ЕДДС.

В результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту Ми-8 находились три человека.

"На борту Ми-8, который совершил жесткую посадку в Якутии, были три человека", - сказал собеседник агентства.

Вертолет принадлежал "Полярным авиалиниям" и занимался тушением лесного пожара в тайге.

МЧС РФ подтвердило крушение вертолета Ми-8 в Якутии.