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СНГ 29.06.2022 17:12

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей", - сказали в ЕДДС.

В результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту Ми-8 находились три человека.

"На борту Ми-8, который совершил жесткую посадку в Якутии, были три человека", - сказал собеседник агентства.

Вертолет принадлежал "Полярным авиалиниям" и занимался тушением лесного пожара в тайге.

МЧС РФ подтвердило крушение вертолета Ми-8 в Якутии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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