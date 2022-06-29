В НАТО договорились увеличить помощь Украине в оборонной сфере, поддерживать страну, сколько потребуется

Лидеры стран НАТО намерены предоставлять Украине военную и финансовую помощь столь долго, сколько потребуется, а также усилят поддержку обороны этой страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Союзники продолжат предоставлять крупную военную и финансовую помощь", - заявил Столтенберг в среду на пресс-конференции в Мадриде.
По его словам, участники саммита договорились расширить помощь Киеву, в частности, ускорить поставки нелетального военного оборудования, улучшать кибероборону и устойчивость Украины, а также поддерживать модернизацию ее оборонного сектора. Столтенберг добавил, что НАТО будет помогать Украине в переходе с советского вооружения на современное военное оборудование альянса, а также в усилении оперативной совместимости.
"В более долгосрочной перспективе мы будем помогать Украине и поддерживать усилия на ее пути к послевоенному восстановлению и реформам", - говорится в принятом совместном заявлении лидеров стран Североатлантического альянса.
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