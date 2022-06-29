Путин предложил провести передвижную выставку шедевров ковроткачества прикаспийских государств

Президент РФ Владимир Путин предложил собрать шедевры ковроткачества прикаспийских государств и провести передвижную выставку.

Выступая в среду на шестом Каспийском саммите, Путин выступил за то, чтобы министерствам культуры стран "пятерки" дать в качестве пилотного проекта задание собрать шедевры ковроткачества, которыми гордятся страны. "И провести передвижную выставку или фестиваль по всему региону", - сказал президент РФ.

Кроме того, он рассказал и об инициативе Союза кинематографистов России по проведению Каспийского кинофорума. "Это тоже полезная идея, думаю, ее вполне можно было бы поддержать", - сказал президент РФ.