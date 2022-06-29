Министры ОПЕК не обсуждали возможность увеличения нефтедобычи

Министры ОПЕК в ходе плановой конференции, проходящей раз в полгода, не обсуждали возможность увеличения нефтедобычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов, участники договорились о резолюции в отношении административных вопросов. Агентство отмечает, что заседание длилось около двух часов и уже закончилось.

Как отмечают источники, обсуждение важных вопросов возможно в четверг в ходе министерской встречи ОПЕК+, которая назначена на 14.30 мск. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.