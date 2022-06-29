НАТО будет способствовать ратификации вступления Швеции и Финляндии в альянс, однако на это потребуется время - Столтенберг

В НАТО хотят работать с парламентами стран-членов, чтобы они как можно быстрее одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс, однако на завершение процедуры уйдет время, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО решительно настроена работать с парламентами 30 своих стран-членов, чтобы они могли ратифицировать как можно скорее вступление новых стран в альянс", - сказал он на саммите НАТО.
В то же время он признал, что соответствующие процедуры могут проходить по-разному в парламентах отдельных стран НАТО, поэтому окончание процесса принятия Швеции и Финляндии в состав НАТО "может занять время".
При этом, говоря о Швеции и Финляндии, Столтенберг напомнил, что речь идет о самом коротком промежутке времени за историю альянса между подачей заявления на вступление в НАТО и приглашением этих стран со стороны руководства организации.
Ранее в среду сообщалось, что руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию.
Во вторник вечером стало известно, что Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.
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