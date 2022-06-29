Запрос адвокатов экс-президента Молдовы Додона об освобождении из-под домашнего ареста отклонен

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов об освобождении экс-президента Молдовы Игоря Додона из-под домашнего ареста, оставив в силе решение суда сектора Чокана Кишинева, который продлил домашний арест политика до 26 июля.

Додон был арестован 24 мая, ему предъявили обвинение в пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. На прошлой неделе ему предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группировки.

Додон и его партия социалистов считают уголовное дело политической расправой со стороны президента Майи Санду.