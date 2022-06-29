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СНГ 29.06.2022 18:15

Запрос адвокатов экс-президента Молдовы Додона об освобождении из-под домашнего ареста отклонен

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов об освобождении экс-президента Молдовы Игоря Додона из-под домашнего ареста, оставив в силе решение суда сектора Чокана Кишинева, который продлил домашний арест политика до 26 июля.

Додон был арестован 24 мая, ему предъявили обвинение в пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. На прошлой неделе ему предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группировки.

Додон и его партия социалистов считают уголовное дело политической расправой со стороны президента Майи Санду.

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Тэги: МОЛДОВА, ИГОРЬ ДОДОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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