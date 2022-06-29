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Финансы 29.06.2022 18:23

Объем цифровых платежей в мире значительно увеличился на фоне пандемии - ВБ

Объем цифровых платежей в мире существенно вырос на фоне пандемии коронавирусной инфекции, спектр финансовых услуг существенно расширился.

На текущий момент две трети совершеннолетнего населения в мире осуществляют или получают цифровые платежи, свидетельствуют данные исследования Всемирного банка (Global Findex Database). Их доля в развивающихся экономиках выросла с 35% в 2014 году до 57% в 2021 году.

Более 40% представителей взрослого населения в странах с низким и средним уровнем дохода (без учета Китая) впервые совершили покупки с помощью цифровых платежей после начала пандемии, одна треть впервые оплатила таким образом счета за коммунальные услуги.

В развитых странах сейчас 71% взрослого населения имеет счет в банке или другом финансовом институте. В 2017 году этот показатель составлял 63%, в 2011 - 42%.

"Цифровая революция ускорила рост доступа к финансовым услугам и их использование по всему миру, изменив способы осуществления и получения платежей, заимствования и накопления", - сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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Тэги: МИР, ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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