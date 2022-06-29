«Роснефть» открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря.
"На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн тонн извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время", - сообщает "Роснефть" в среду.
Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Бурение осуществлялось с берега, с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м. В ходе испытаний получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 куб. м/сут. Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости, уточняет НК.
"Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании в акватории Печорского моря, подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона", - отмечается в сообщении.
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