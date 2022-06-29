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Дальнее зарубежье 29.06.2022 18:45

НАТО намерена развивать партнерские связи, в том числе за пределами Евроатлантического региона

Лидеры стран НАТО, собравшиеся в Мадриде на саммит организации, заявили в принятой в среду декларации, что будут и дальше укреплять партнерские отношения альянса, чтобы они "отвечали интересам как союзников, так и партнеров".

Отмечая важность партнерских связей, документ на первое место выдвигает сотрудничество с Евросоюзом.

"Учитывая беспрецедентный уровень нашего сотрудничества с Европейским союзом, мы продолжим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства в духе полной взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, автономии принятия решений и институциональной целостности", - говорится в декларации.

В ней отмечается, что "общая решимость" отреагировать на события вокруг Украины "подчеркивает силу этого уникального и важнейшего партнерства".

При этом в НАТО считают, что участие партнеров альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона, наряду с другими партнерами, продемонстрировало "ценность сотрудничества в решении общих проблем безопасности".

"Теперь мы будем продвигаться вперед в развитии нашего взаимодействия с существующими и потенциальными заинтересованными сторонами за пределами Евроатлантического региона", - планируют в НАТО.

Участники саммита заявили о намерении обсуждать с партнерами "общие подходы к вызовам глобальной безопасности в тех вопросах, которые затрагивают интересы НАТО, обмениваться мнениями посредством более глубокого политического взаимодействия и стремиться к конкретным направлениям сотрудничества для рассмотрения предметов общей обеспокоенности в сфере безопасности".

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Тэги: МИР, НАТО


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