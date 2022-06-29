Лидеры «каспийской пятерки» обсудили проблему обмеления Каспия - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества между «каспийской пятеркой» для решения экологических проблем Каспия.

«Мы разделяем обеспокоенность прибрежных государств сегодняшним состоянием окружающей среды. Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря», - заявил Алиев, выступая в среду в Ашхабаде на VI саммите глав государств прикаспийских стран.

По его словам, продолжается успешное взаимодействие прикаспийских государств в рамках комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспия.

Глава государства отметил, что в конце 2022 года намечено проведение в Баку 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря.

Алиев рассказал, что в среду в Ашхабаде лидеры прикаспийских стран обсудили вопрос обмеления Каспийского моря. «Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно - об обмелении Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия», - добавил президент Азербайджана.

Р.Керимов