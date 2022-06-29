В Таллине сообщили, что для обороны Эстонии будет создана структура действующей в рамках НАТО дивизии

Усиление восточного крыла НАТО означает для Эстонии создание с союзниками дивизии и структуры ее управления, заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Для Эстонии жизненно важно, чтобы коллективная оборона НАТО стала намного сильнее. Мы договорились, что в ответ на российскую агрессию НАТО перейдет к новой усиленной оборонительной позиции, которая будет защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО с первого момента атаки. Для этого сегодня были приняты конкретные решения по усилению восточного крыла", - заявила она, комментируя в среду решения проходящего в Мадриде саммита НАТО, сообщила пресс-служба правительства.

По ее словам, "для Эстонии в сотрудничестве с союзниками это означает создание подразделения размером с дивизию и его структуру управления, которая была бы готова немедленно защищать Эстонию в случае необходимости".

Она поддержала приглашение Финляндии и Швеции в НАТО и отметила, что "протоколы о присоединении будут подписаны в ближайшее время".

В свою очередь, министр обороны Калле Лаанет (Kalle laanet) страны отметил, что для обороны Эстонии будет создана структура действующей в рамках НАТО дивизии, части и штаб которой будут состоять из вкладов самой Эстонии и других союзников.

"Эстония создаст структуру управления подразделением при поддержке Великобритании. Создание структуры дивизии начнется в ближайшие месяцы. Дивизия будет находиться в цепочке командования НАТО", - сказал Лаанет.

Кроме того, он сказал, что союзники решили усилить восточное крыло подразделением размером с бригаду в тех странах, где угроза и потребность в военном подкреплении наибольшая.

"Великобритания приняла решение дополнительно назначить бригаду для обороны Эстонии, штаб и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии", - сказал Лаанет.

Он счел важным, чтобы компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными средствами начали ротацию в Эстонию в мирное время и отрабатывали оборону Эстонии в реальных условиях.

Министр отметил также, что в Эстонии в обозримом будущем останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. Также продолжится базирующаяся в Эстонии миссия воздушной безопасности балтийского региона, которую союзники смогут быстро усилить.

По его словам, США также значительно увеличат свое военное присутствие в Европе. "Среди прочего, Соединенные Штаты увеличат ротационное военное присутствие в странах Балтии. Ожидается, что это решение охватит как наземные, так и воздушные силы, в том числе противовоздушную оборону. Более подробные детали будут разработаны в сотрудничестве с союзниками", - сказал Лаанет.