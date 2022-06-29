Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 111.76 +2.19 Brent 117.98 +2.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2022 20:17

В Таллине сообщили, что для обороны Эстонии будет создана структура действующей в рамках НАТО дивизии

Усиление восточного крыла НАТО означает для Эстонии создание с союзниками дивизии и структуры ее управления, заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Для Эстонии жизненно важно, чтобы коллективная оборона НАТО стала намного сильнее. Мы договорились, что в ответ на российскую агрессию НАТО перейдет к новой усиленной оборонительной позиции, которая будет защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО с первого момента атаки. Для этого сегодня были приняты конкретные решения по усилению восточного крыла", - заявила она, комментируя в среду решения проходящего в Мадриде саммита НАТО, сообщила пресс-служба правительства.

По ее словам, "для Эстонии в сотрудничестве с союзниками это означает создание подразделения размером с дивизию и его структуру управления, которая была бы готова немедленно защищать Эстонию в случае необходимости".

Она поддержала приглашение Финляндии и Швеции в НАТО и отметила, что "протоколы о присоединении будут подписаны в ближайшее время".

В свою очередь, министр обороны Калле Лаанет (Kalle laanet) страны отметил, что для обороны Эстонии будет создана структура действующей в рамках НАТО дивизии, части и штаб которой будут состоять из вкладов самой Эстонии и других союзников.

"Эстония создаст структуру управления подразделением при поддержке Великобритании. Создание структуры дивизии начнется в ближайшие месяцы. Дивизия будет находиться в цепочке командования НАТО", - сказал Лаанет.

Кроме того, он сказал, что союзники решили усилить восточное крыло подразделением размером с бригаду в тех странах, где угроза и потребность в военном подкреплении наибольшая.

"Великобритания приняла решение дополнительно назначить бригаду для обороны Эстонии, штаб и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии", - сказал Лаанет.

Он счел важным, чтобы компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными средствами начали ротацию в Эстонию в мирное время и отрабатывали оборону Эстонии в реальных условиях.

Министр отметил также, что в Эстонии в обозримом будущем останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. Также продолжится базирующаяся в Эстонии миссия воздушной безопасности балтийского региона, которую союзники смогут быстро усилить.

По его словам, США также значительно увеличат свое военное присутствие в Европе. "Среди прочего, Соединенные Штаты увеличат ротационное военное присутствие в странах Балтии. Ожидается, что это решение охватит как наземные, так и воздушные силы, в том числе противовоздушную оборону. Более подробные детали будут разработаны в сотрудничестве с союзниками", - сказал Лаанет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, КАЯ КАЛЛАС


Похожие новости


Столтенберг обещает значительно усилить оборону стран Балтии Мадридский саммит НАТО должен принять решение об усилении восточного крыла альянса - президент Эстонии Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС Генсек НАТО не видит в России прямой военной угрозы для стран Балтии Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения в регионе Балтии численности войск высокой готовности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az