Советник Пашиняна избрана генпрокурором Армении

Парламент Армении на внеочередном заседании в среду избрал на пост генерального прокурора Анну Вардапетян, занимавшую должность советника премьера Армении по правовым вопросам.

Шестилетний срок полномочий действующего генпрокурора Артура Давтяна истекает 15 сентября.

За кандидатуру 36-летней Вардапетян проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" не участвуют в работах парламента.

Новый генпрокурор в надзорном ведомстве никогда не работала. Окончила юридический факультет Ереванского государственного университета, работала в Кассационном суде, Судебном департаменте.

После смены власти в Армении в 2018 году была назначена советником, затем - заместителем министра юстиции.

В марте 2020 года назначена помощником премьер-министра Армении.