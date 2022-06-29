Советник Пашиняна избрана генпрокурором Армении

Парламент Армении на внеочередном заседании в среду избрал на пост генерального прокурора Анну Вардапетян, занимавшую должность советника премьера Армении по правовым вопросам.
Шестилетний срок полномочий действующего генпрокурора Артура Давтяна истекает 15 сентября.
За кандидатуру 36-летней Вардапетян проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" не участвуют в работах парламента.
Новый генпрокурор в надзорном ведомстве никогда не работала. Окончила юридический факультет Ереванского государственного университета, работала в Кассационном суде, Судебном департаменте.
После смены власти в Армении в 2018 году была назначена советником, затем - заместителем министра юстиции.
В марте 2020 года назначена помощником премьер-министра Армении.
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