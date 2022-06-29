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ТЭК 29.06.2022 21:30

Нефть Brent подорожала более чем на доллар

Цены на нефть ускорили подъем на торгах в среду, участники рынка оценивают данные о запасах энергоносителей в Штатах за последние две недели.

Министерство энергетики США на прошлой неделе отложило выпуск этого отчета из-за технического сбоя, и в среду были обнародованы данные сразу за две недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 по бакинскому времени в среду составляет $119,41 за баррель, что на $1,43 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $112,90 за баррель, что на $1,14 (1,02%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе, завершившейся 24 июня, уменьшились на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей и составили 221,61 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,56 млн баррелей, до 112,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 729 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти на позапрошлой неделе, завершившейся 17 июня, сократились на 386 тыс. баррелей, до 418,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,489 млн баррелей, дистиллятов - на 133 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за сигналами в отношении перспектив спроса и предложения на нефтяном рынке, оценивая риски глобального экономического спада и сокращения поставок на мировой рынок. Цены на нефть могут завершить июнь в минусе, что станет первым месячным падением с ноября, однако они почти на 50% выше, чем были в начале текущего года.

Среди факторов, поддерживающих нефтяной рынок - сомнения инвесторов в способности Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить добычу в достаточной мере, чтобы компенсировать сокращение поставок российской нефти на мировой рынок, а также сигналы снижения производства в Ливии и Эквадоре.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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