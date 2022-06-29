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СНГ 29.06.2022 21:40

МИД Молдовы опроверг сообщения о возможном присоединении страны к санкциям против РФ

Получение Молдовой статуса кандидата в ЕС не предусматривает присоединения к санкциям стран Евросоюза против России, такое условие не отражено в документах ЕС, находящихся в открытом доступе, заявил на министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на пресс-конференции в среду.

"Об этом ничего не говорится ни в рекомендациях Еврокомиссии относительно готовности Молдовы стать кандидатом, ни в решении Европейского совета о предоставление статуса кандидата", - отметил Попеску, отвечая на вопросы журналистов.

В связи с этим, министр назвал "спекуляциями" заявления о том, что Молдова якобы должна присоединиться к санкциям. Он призвал руководствоваться официальными документами и "не придумывать условия, которых нет".

При этом он добавил, что "Молдова соблюдает многие ограничения, введенные международным сообществом".

На прошлой неделе председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявлял, что после получения статуса кандидата Молдова может присоединится к санкциям против России, чтобы "проявить солидарность с ЕС". Некоторые СМИ интерпретировали его заявление как обязательное условие Евросоюза.

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Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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