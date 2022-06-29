Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 111.76 +2.19 Brent 117.98 +2.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2022 23:59

Качество новых автомобилей в мире за год упало на 11% из-за проблем с цепями поставок

Качество новых автомобилей за год снизилось на 11% на фоне дефицита компонентов, проблем с поставками и перебоев в мировой торговле, следует из результатов исследования Initial Quality Study, ежегодно проводимого J.D. Power.

Лидерами рейтинга по качеству среди новых автомобилей стали Buick, Dodge и Chevrolet, тогда как в аутсайдерах оказались Volvo, Chrysler и Polestar.

Количество проблем с автомобилями, в свою очередь, достигло рекордного максимума за 36-летнюю историю исследования. Это связано с перебоями в производстве, включая дефицит микросхем, и проблем с недостатком персонала.

"Я знал, что в этом году мы столкнемся с трудностями из-за всех проблем в цепочках поставок и всего прочего. Но я не думал, что это будет наш худший год. Никогда ранее мы не наблюдали ухудшения качества на 11%", - сказал директор глобального автомобильного подразделения J.D. Power Дэвид Амодео в интервью CNBC.

Американская General Motors Co. (GM) сумела улучшить качество многих своих моделей, в результате чего ее подразделение Buick оказалось лидером в списке автомобильных компаний по качеству машин, тогда как в прошлом году оно занимало лишь 12-е место.

Автомобили Genesis южнокорейской Hyundai Motor стали лидерами в сегменте премиальных транспортных средств.

Одной из проблем для большинства автопроизводителей остались неполадки с развлекательными системами и мобильными приложениями. Самое большое количество проблем в этом сегменте было связано с Android Auto от Google и CarPlay от Apple Inc., которые должны транслировать на экран автомобиля приложения со смартфонов - например, карты.

Рейтинг J.D. Power основывается на ответах потребителей, купивших или взявших в лизинг модели автомобилей текущего года. Они отвечали на вопросы в течение первых 90 дней эксплуатации транспортных средств.

Компания проанализировала ответы относительно 84 тыс. 165 купленных или взятых в лизинг автомобилей 2022 года выпуска. В текущем году опрос проходил в период с февраля по май. J.D. Power подготовила 223 вопроса в девяти категориях. В этом году в исследование впервые были включены электромобили Tesla, однако компания не предоставила J.D. Power доступ к данным владельцев, в связи с чем не могла претендовать на рейтинговые места.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ТРАНСПОРТ, ИССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az