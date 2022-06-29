Байден выразил обеспокоенность возможным ядерным испытанием Северной Кореи

Президент США Джо Байден заявил, что всерьез обеспокоен в связи с тем, что Северная Корея может провести ядерное испытания, сообщают западные СМИ.

"Мы по-прежнему всерьез обеспокоены этим", - сказал Байден на трехсторонней встрече с премьером Японии и президентом Южной Кореи "на полях" саммита НАТО в Мадриде.

Японский премьер Фумио Кисида в свою очередь отметил на встрече, что Япония, Южная Корея и США должны подготовить "скоординированный ответ" на действия Пхеньяна.

Между тем, с начала 2022 года КНДР провела более 10 испытаний баллистических ракет. Последний на данный момент ракетный пуск состоялся 25 мая - на следующий день после того, как Байден завершил поездку по Японии и Южной Корее.