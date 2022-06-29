Премьер Израиля Беннет заявил, что не будет участвовать в следующих выборах

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил в среду членам своей партии "Ямина" о том, что не будет принимать участие в следующих выборах, сообщает Times of Israel.

Ожидается, что позднее Беннет выступит с официальным заявлением по этому вопросу.

В среду депутаты парламента Израиля - Кнессета, как ожидается, должны проголосовать за закон о самороспуске, и если это произойдет, то осенью в Израиле пройдут очередные выборы.