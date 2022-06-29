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Премьер Израиля Беннет заявил, что не будет участвовать в следующих выборах

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил в среду членам своей партии "Ямина" о том, что не будет принимать участие в следующих выборах, сообщает Times of Israel.

Ожидается, что позднее Беннет выступит с официальным заявлением по этому вопросу.

В среду депутаты парламента Израиля - Кнессета, как ожидается, должны проголосовать за закон о самороспуске, и если это произойдет, то осенью в Израиле пройдут очередные выборы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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