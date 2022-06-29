НАТО не может назвать дату вступления Грузии в альянс - Столтенберг

В НАТО не могут дать точную дату вступления Грузии в альянс, нацелены на продолжение сотрудничества с ней, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"По вопросу членства (Грузии - ИФ) мы придерживаемся решений, принятых ранее, но мы не будем называть никаких дат", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Мадриде.

Генсек отметил, что на полях саммита НАТО в Мадриде он встретился с премьер-министром Грузии, они обсудили дальнейшее партнерство. НАТО усилит поддержку Грузии, в частности, увеличит вовлечение Грузии в киберучения альянса, усилит стратегическую коммуникацию и поможет разработать защиту жизненно важных объектов инфраструктуры.

Помимо прочего, в НАТО планируют направить дополнительный персонал в свой офис в Грузии.

Согласно решению саммита альянса в 2008 году в Бухаресте, НАТО приветствовала стремление Украины и Грузии вступить в альянс и поддержала кандидатуры этих стран на присоединение к Плану действий по подготовке к членству (МАП) в НАТО.