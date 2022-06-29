Власти Египта выдали лицензию на строительство 1-го энергоблока АЭС «Росатома»

Власти Египта выдали лицензию на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщило Управление по атомным станциям Египта.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что компания рассчитывает на получение в 2022 г. одной-двух лицензий на строительство АЭС в Египте.

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) планировало во второй половине 2022 г. выдать лицензию на строительство энергоблоков NN1-2 АЭС "Эль-Дабаа". Лицензионную заявку на третий и четвертый энергоблоки этой станции "Росатом" подал в начале января.

Начаться стройка может летом 2022 года, ориентировочно в июле госкорпорация может залить первый бетон, рассказывал журналистам Лихачев.

В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа". Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.