Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 111.76 +2.19 Brent 117.98 +2.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2022 23:00

Власти Египта выдали лицензию на строительство 1-го энергоблока АЭС «Росатома»

Власти Египта выдали лицензию на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщило Управление по атомным станциям Египта.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что компания рассчитывает на получение в 2022 г. одной-двух лицензий на строительство АЭС в Египте.

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) планировало во второй половине 2022 г. выдать лицензию на строительство энергоблоков NN1-2 АЭС "Эль-Дабаа". Лицензионную заявку на третий и четвертый энергоблоки этой станции "Росатом" подал в начале января.

Начаться стройка может летом 2022 года, ориентировочно в июле госкорпорация может залить первый бетон, рассказывал журналистам Лихачев.

В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа". Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АЭС, РОСАТОМ


Похожие новости


Египетские курорты готовы к приему туристов из РФ Решение об открытии авиасообщения РФ с курортами Египта будет принято во второй половине мая США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35 - Госдеп США Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на закладку АЭС и для подписания соглашения о запуске российской промзоны ОАЭ проявляют интерес к инвестированию в российскую промышленную зону в Египте - Путин Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az