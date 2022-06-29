Саид Гуцериев намерен продать свой пакет в холдинге SFI из-за британских санкций

Саид Гуцериев, который в среду был включен в список блокирующих санкций Великобритании, намерен продать принадлежащий ему пакет акций ПАО "ЭсЭфАй" (SFI), сообщила сама компания.
Кроме того, Гуцериев решил выйти из совета директоров ПАО и дочерних компаний холдинга.
В обосновании введения санкций против Гуцериева британскими властями говорится, что он контролирует SFI, который ведет деятельность в стратегически важном для российского правительства финансовом секторе. Сам холдинг подчеркивает, что как отдельное юрлицо он не включен в какие-либо санкционные списки и продолжает операционную деятельность в полном объеме.
Помимо холдинга SFI, у сына Михаила Гуцериева Саида есть еще один крупный публичный актив: он контролирует группу "М.Видео-Эльдорадо". В конце апреля бизнесмен уведомил компанию, что достиг договорённости о продаже принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.Видео" российским предпринимателям. Закрытие сделки планируется в текущем году, сообщало тогда "М.Видео".
По состоянию на конец прошлого года холдинг SFI контролировал около 11% обыкновенных акций "Русснефти", 49% страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10,4% в ПАО "М.Видео", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.
Одновременно с Саидом Гуцериевым под санкции Великобритании подпал его дядя, брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев (у него в обосновании включения в список указана связь с нефтяной компанией "Нефтиса").
Михаил Гуцериев уже год находится под санкциями Евросоюза: в минувшем июне он попал в "белорусский" пакет ограничений, не связанный с событиями в Украине.
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