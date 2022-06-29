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Регион 29.06.2022 23:50

Великобритания выделит Грузии 5 млн фунтов стерлингов на кибербезопасность

Великобритания выделит Грузии 5 миллионов фунтов стерлингов на усиление возможностей кибербезопасности, сообщил в среду посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон, комментируя состоявшуюся в Мадриде в рамках саммита НАТО встречу премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Параллельно с увеличенным для Грузии пакетом НАТО для усиления безопасности и устойчивости к внешним угрозам, Великобритания выделит более 5 млн фунтов дополнительного финансирования для Грузии в направлении кибербезопасности", - написал посол в своем твиттере.

Ранее в среду Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании сообщил о том, что на саммите НАТО в Мадриде премьер Великобритании сообщил о выделении для Грузии 5 млн фунтов стерлингов с целью защиты от кибератак со стороны России.

В сообщении говорилось, что Великобритания также будет работать непосредственно с министерством обороны Грузии над усилением киберзащиты и возможностей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГРУЗИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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