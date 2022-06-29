Алиев на встрече с Путиным заявил о готовности обсудить вопросы урегулирования региональных конфликтов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности обсудить с ним вопросы урегулирования региональных конфликтов.

"Сегодня будет возможность поговорить еще и о ситуации в рамках региональной проблематики, урегулирования региональных конфликтов", - сказал Алиев.

Он выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться и впредь.