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Внешняя политика 29.06.2022 23:59

Путин на встрече с Алиевым заявил о подготовке визитов в Баку премьер-министра и спикера Госдумы РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Баку.

"Совсем недавно в Баку был наш министр иностранных дел. Спасибо, что нашли время его принять. Готовится визит нашего председателя правительства и председателя Госдумы", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВЛАДИМИР ПУТИН, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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