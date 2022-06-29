Путин на встрече с Алиевым заявил о подготовке визитов в Баку премьер-министра и спикера Госдумы РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Баку. "Совсем недавно в Баку был наш министр иностранных дел. Спасибо, что нашли время его принять. Готовится визит нашего председателя правительства и председателя Госдумы", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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