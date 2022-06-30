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СНГ 30.06.2022 00:11

Путин анонсировал скорый визит руководства «Газпрома» в Туркменистан

Президент РФ Владимир Путин сообщил о скором визите руководства "Газпрома" в Туркменистан.

"Руководство "Газпрома" скоро приедет в Туркменистан", - сказал Путин журналистам в среду.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗПРОМ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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