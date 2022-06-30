Путин анонсировал скорый визит руководства «Газпрома» в Туркменистан

Президент РФ Владимир Путин сообщил о скором визите руководства "Газпрома" в Туркменистан. "Руководство "Газпрома" скоро приедет в Туркменистан", - сказал Путин журналистам в среду.

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