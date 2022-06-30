Канада обсуждает с европейскими партнерами возможность экспорта нефти и газа

Канада ведет переговоры с европейскими странами, в том числе с Испанией и Германией, об экспорте нефти и газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД страны Мелани Жоли.
"Для Канады важно иметь возможность сделать шаг вперед и помочь нашим европейским друзьям, которые сталкиваются с очень сложными энергетическими реалиями", - заявила министр.
По ее словам, Канада обсуждает с европейскими союзниками, "особенно с немцами и испанцами", как можно было бы экспортировать нефть и газ с восточного побережья страны, чтобы смягчить энергетические ограничения и обеспечить альтернативу российским энергоресурсам.
Переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо состоялись в июне на саммите G7 в ФРГ, сообщали ранее западные СМИ. По их информации, две страны обсуждают варианты экспорта сжиженного природного газа в Европу через терминал на восточном побережье Канады.
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