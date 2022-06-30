Премьер-министр Нидерландов призывает страны НАТО помогать Украине вооружением даже в ущерб безопасности собственной территории

Украина должна получать достаточное количество вооружения от стран НАТО, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество систем тяжелого вооружения", - цитирует Рютте газета Politico.
По его словам, важно, чтобы все страны, "у которых все еще есть что-то на полке, доставляли это (на Украину - ИФ)".
"Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине", - заявил Рютте.
При этом премьер-министр Нидерландов отметил, что среди членов НАТО все еще есть страны, которые не решаются поставлять тяжелое вооружение украинской армии. Называть их Рютте не стал.
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