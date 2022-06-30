Премьер-министр Болгарии заявил, что решение о высылке российских дипломатов было основано на докладах госагентства нацбезопасности

Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что решение о высылке 70 российских дипломатов исходило не от него лично, а было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности (SANS), сообщает агентство BTA .
По его словам, доклады датированы маем и июнем, а часть информации относится к марту.
Он отметил, что высылка была длительным процессом, который начался в марте и был завершен Министерством иностранных дел путем уведомления российских дипломатов о том, что они должны покинуть страну, а не решением, принятым им единолично.
Петков подчеркнул, что идея о том, что один человек несет ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников из Болгарии, является еще одной попыткой политического маневрирования.
Между тем, лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова после слушаний в парламенте по вопросу о массовой высылке заявила: "Петков пытается спрятаться за сотрудниками Министерства иностранных дел и некоторыми докладами. На пленарном заседании не стало ясно, как принимаются решения".
"Решения о внутренней и внешней политике принимаются Советом министров, а Кирилл Петков является премьер-министром. Есть еще Совет Безопасности, который принимает решения, и его тоже возглавляет Кирилл Петков. Это полный абсурд", - сказала она.
28 июня власти Болгарии объявили, что страну должны покинуть в общей сложности 70 дипломатических и административно-технических сотрудников посольства России и других российских загранучреждений на территории страны.
В свою очередь президент Болгарии Румен Радев не смог прокомментировать ситуацию с объявлением 70 российских дипломатов в республике "персона нон грата", передает в среду Болгарское национальное радио.
"Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией", - сказал Радев, отвечая на соответствующую просьбу болгарских журналистов в Мадриде, где он принимал участие в саммите НАТО.
"Я надеюсь, что и.о. премьер-министра принял такое решение, основываясь на достоверной информации, и что он хорошо обдумал как масштабы, так и последствия этого", - добавил президент.
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