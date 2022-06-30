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Дальнее зарубежье 30.06.2022 09:10

Представитель Совета нацбезопасности США «не видит признаков» того, что украинский конфликт может завершиться до конца текущего года

У США "есть сомнения" в том, что кризис на Украине "будет урегулирован" до конца года, заявил представитель Совета нацбезопасности (СНБ) США Джон Кирби.

"Не видно никаких признаков..." - сказал Кирби в интервью агентству Bloomberg в Мадриде на полях саммита НАТО.

Он добавил: "Поэтому мы вместе с большинством мирового сообщества продолжим оказывать помощь Украине".

Ранее на саммите генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что блок наращивает численность своей военной группировки на "восточном фланге" до более чем 300 тыс. человек.

В связи с этим Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что у России "нет причин рассматривать какие-либо изменения численности воинского контингента НАТО на восточном фланге в качестве провокации", поскольку "НАТО был и останется оборонительным союзом".

"Сейчас мы вынуждены пойти на эти шаги, поскольку Россия дестабилизирует обстановку", - утверждал представитель американского СНБ.

Президент РФ Владимир Путин завил журналистам в рамках Каспийского саммита в Ашхабаде, что российские войска, выполняя спецоперацию на Украине, двигаются и достигают поставленных рубежей, но по срокам ее завершения говорить не стоит.

"Ничего не поменялось, я бы сказал, ранним утром 24 февраля. Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о целях специальной военной операции.

Он подчеркнул: "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану".

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Тэги: США, ЧИНОВНИК, УКРАИНА, КОНФЛИКТ


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