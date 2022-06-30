Манат подорожал к евро, подешевел к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 июня ЦБА установил на уровне 1,7771 маната/1EUR (29 июня - 1,7863 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 июня установил на уровне 0,0321 манат/1RUB (29 июня - 0,0317 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 30 июня установил на уровне 0,1023 манат/1TRY (29 июня - 0,1022 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков