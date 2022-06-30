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СНГ 30.06.2022 09:31

Путин: у нас нет проблем со Швецией и Финляндией, которые есть с Украиной, хочется им в НАТО - пожалуйста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России со Швецией и Финляндией, в отношении которых принято решение о вступлении в НАТО, нет тех проблем, которые есть с Украиной, если этим странам хочется вступить в альянс, то Россия не против.

"Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им - пожалуйста", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде.

При этом он добавил: "Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам".

"Это же очевидные вещи. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, ну, теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно. Повторяю, если будут создаваться угрозы", - сказал президент РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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