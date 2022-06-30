Цены на нефть стабильны, но завершают июнь в минусе

Цены на нефть стабильны в четверг, но завершают месяц снижением, что будет отмечено впервые с ноября.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 15:30. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает агентство Bloomberg.

"Я не ожидают никаких сюрпризов от ОПЕК+, - говорит аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Я думаю, это будет очень быстрое заседание".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в четверг составляет $115,7 за баррель, что на $0,56 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,72 (1,5%), до $116,26 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов 30 июня. Более активно торгуемые сентябрьские контракты выросли в цене на $0,13 (0,11%), до $112,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,91 за баррель, что на $0,13 (0,12%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,98 (1,8%), до $109,78 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.