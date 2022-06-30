Число случаев COVID-19 в мире превысило 546,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 546 млн 390 тыс. 185, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 334 тыс. 351 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 87 млн 410 тыс. 874 и 1 млн 17 тыс. 467.
Индия - 43 млн 452 тыс. 164 и 525 тыс. 116.
Бразилия - 32 млн 206 тыс. 954 и 670 тыс. 848.
Франция - 31 млн 151 тыс. 971 и 150 тыс. 530.
Германия - 28 млн 180 тыс. 861 и 141 тыс. 105.
Великобритания - 22 млн 895 тыс. 669 и 180 тыс. 920.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро четверга 815,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 113 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 114, Франции - 2 тыс. 280, Германии - 1 тыс. 674, Великобритании - 2 тыс. 628.
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