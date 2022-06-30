Безработица в ФРГ в июне неожиданно поднялась до 5,3%, число безработных выросло впервые за 13 месяцев

Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 133 тыс. - до 2,417 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Безработица поднялась до 5,3% по сравнению с 5% месяцем ранее.
Такие результаты стали неожиданностью для аналитиков. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 5 тыс. и не ожидали изменения уровня безработицы. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение первого показателя на 6 тыс. и сохранения второго показателя на прежней отметке.
Число безработных увеличилось впервые за 13 месяцев подряд. Это обусловлено регистрацией украинских беженцев на рынке труда.
Подъем уровня безработицы был отмечен впервые с февраля прошлого года и стал максимальным с мая 2020 года.
Количество открытых вакансий в ФРГ в июне составило 877 тыс., что на 184 тыс. превышает показатель годом ранее.
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