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Макроэкономика 30.06.2022 14:14

Безработица в ФРГ в июне неожиданно поднялась до 5,3%, число безработных выросло впервые за 13 месяцев

Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 133 тыс. - до 2,417 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Безработица поднялась до 5,3% по сравнению с 5% месяцем ранее.

Такие результаты стали неожиданностью для аналитиков. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 5 тыс. и не ожидали изменения уровня безработицы. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение первого показателя на 6 тыс. и сохранения второго показателя на прежней отметке.

Число безработных увеличилось впервые за 13 месяцев подряд. Это обусловлено регистрацией украинских беженцев на рынке труда.

Подъем уровня безработицы был отмечен впервые с февраля прошлого года и стал максимальным с мая 2020 года.

Количество открытых вакансий в ФРГ в июне составило 877 тыс., что на 184 тыс. превышает показатель годом ранее.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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