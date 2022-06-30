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Дальнее зарубежье 30.06.2022 14:09

Стрельба началась в Кабуле рядом со зданием, где собрался всеафганский совет богословов

В Кабуле в месте проведения Совета улемов - собрания религиозных деятелей, созванного контролирующим Афганистан движением "Талибан", слышна стрельба, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Судя по видеоматериалу, опубликованному агентством, интенсивная стрельба идет вблизи здания, где в четверг заседает духовенство.

Талибы пока не комментировали происходящее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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