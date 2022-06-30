Стрельба началась в Кабуле рядом со зданием, где собрался всеафганский совет богословов

В Кабуле в месте проведения Совета улемов - собрания религиозных деятелей, созванного контролирующим Афганистан движением "Талибан", слышна стрельба, сообщает информационное агентство Aamaj News. Судя по видеоматериалу, опубликованному агентством, интенсивная стрельба идет вблизи здания, где в четверг заседает духовенство. Талибы пока не комментировали происходящее.

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