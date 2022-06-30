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Оборона 30.06.2022 14:14

Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в вопросах разминирования

В Баку в четверг состоялась встреча между представителями Минобороны Азербайджана и специалистами Инженерно-учебного центра Минобороны Латвии.

«На встрече стороны обменялись мнениями об обезвреживании мин и самодельных взрывных устройств, а также обсудили другие вопросы», - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЛАТВИЯ, РАЗМИНИРОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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