Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в вопросах разминирования

В Баку в четверг состоялась встреча между представителями Минобороны Азербайджана и специалистами Инженерно-учебного центра Минобороны Латвии.
«На встрече стороны обменялись мнениями об обезвреживании мин и самодельных взрывных устройств, а также обсудили другие вопросы», - сообщили в Минобороны Азербайджана.
Э.Шафиев
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