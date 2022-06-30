Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в вопросах разминирования

В Баку в четверг состоялась встреча между представителями Минобороны Азербайджана и специалистами Инженерно-учебного центра Минобороны Латвии. «На встрече стороны обменялись мнениями об обезвреживании мин и самодельных взрывных устройств, а также обсудили другие вопросы», - сообщили в Минобороны Азербайджана. Э.Шафиев

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