Британия направит в БиГ военных экспертов для помощи в противостоянии влиянию извне

Лондон направит в Боснию и Герцеговину британских военных экспертов с целью повышения способности Сараево противостоять "пагубному влиянию" ряда стран и усиления обороны страны, сообщает Даунинг-стрит.
"Военных специалистов Великобритании отправят в Боснию и Герцеговину, чтобы укрепить миссию НАТО и продвигать стабильность и безопасность в стране", - говорится в заявлении офиса британского премьера.
В нем уточняется, что в страну направят двух специалистов - военного эксперта по борьбе с дезинформацией и советника по вопросам гражданской стратегической обороны. Последний будет прилагать усилия по повышению способности Боснии и Герцеговины и штаб-квартиры Североатлантического альянса в стране по "противостоянию пагубного влияния, в частности, помогать блокировать усилия России и других стран посеять недоверие и подорвать демократию в стране и регионе".
Советник от Лондона по вопросам обороны в свою очередь, как планируется, будет помогать Сараево в "разработке современных, представительных вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО".
Помимо этого, Великобритания предоставит Боснии и Герцеговине 750 тыс. фунтов стерлингов для создания центра по кибербезопасности при Университете Сараево.
Кроме того, Лондон намерен работать со СМИ Боснии и Герцеговины, чтобы научить журналистов способам выявления дезинформации и смягчения ее влияния.
"Босния и Герцеговина в настоящее время сталкивается с величайшей экзистенциальной угрозой в поствоенный период, сепаратистски настроенные лидеры активно добиваются дальнейшего раскола и конфликта", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что, по мнению Лондона, "эти планы поддерживает Москва".
"Мы не можем позволить, чтобы Западные Балканы стали очередной площадкой для пагубных устремлений России. (...) Именно поэтому мы усиливаем поддержку Боснии и Герцеговине, отвечая на призыв наших друзей о помощи в защите мира, который они по праву заслуживают", - приводит Даунинг-стрит слова премьера Великобритании Бориса Джонсона.
Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.
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