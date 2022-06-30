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СНГ 30.06.2022 14:36

Союзные программы РФ и Белоруссии воплощены в жизнь на 40% - Лавров

Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Как вы знаете, совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча Александра Григорьевича (Лукашенко) и Владимира Владимировича (Путина), на которой был проведен обзор всего спектра наших задач, прежде всего, в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40%, по нашей оценке, воплощены в практические решения и начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, в четверг он провел "продолжительную, доверительную, полезную беседу" с белорусским президентом, в ходе которой были рассмотрены задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства, на основе принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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