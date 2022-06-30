РФ может увеличить экспорт в Азербайджан за счет машиностроения и продуктов питания

Россия может значительно нарастить экспорт в Азербайджан за счет увеличения поставок продукции машиностроительной отрасли, а также продуктов питания, заявил торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов журналистам во время рабочей поездки в Волгоград.

"В прошлом году российский экспортный центр делал оценку по таким секторам, как машиностроительная продукция, продукты питания, металлоконструкции - по каждому из них у российских компаний есть возможность увеличить поставки в Азербайджан на сумму несколько сотен миллионов долларов" - сказал Мирсаяпов.

Он отметил, что Азербайджан в настоящее время сотрудничает с 4 тыс. экспортеров из РФ, из них 2,5 тыс. - субъекты малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-мая 2022 года составил $1 млрд 239 млн 115,02 тыс., что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2021 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 995 млн 131,31 тыс., что на 12,1% больше показателя 2020 года.