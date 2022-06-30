Медведев заявляет о невозможности сложения Россией полномочий постоянного члена СБ ООН

Сложение Россией полномочий постоянного члена Совета Безопасности ООН невозможно, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения РФ, как правопреемницы СССР - страны-учредителя ООН, из контекста ООН и сложения полномочий постоянного члена Совета Безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского юридического форума в четверг.

Так он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках заседания Совета Безопасности ООН, который предложил исключить Россию из этой организации.